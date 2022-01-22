США призывают к деэскалации в Йемене

США призывают к деэскалации и смягчению ущерба гражданскому населению в Йемене, где за последние дни погибло более 100 человек. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Блинкен выразил беспокойство по поводу авиаудара по тюрьме в Йемене, в результате чего погибло не менее 70 человек.

"Этот авиаудар был нанесен всего через несколько дней после преднамеренного нападения хуситов на мирных жителей в Абу-Даби, в результате которого также погибло несколько человек" , - говорится в заявлении.

Госсекретарь США отмечает, что эскалация боевых действий лишь усугубляет тяжелый гуманитарный кризис и страдания йеменского народа.

"Вот почему Соединенные Штаты призывают все стороны конфликта к деэскалации, соблюдению своих обязательств по международному гуманитарному праву и всестороннему участию во всеобъемлющем мирном процессе под руководством ООН" , - отметил Блинкен.

Он добавил, что стороны должны найти мирное дипломатическое решение для прекращения конфликта и продвигать прочное решение, которое улучшит жизнь йеменцев и позволит им коллективно определять свое будущее.