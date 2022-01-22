Шкарлетт назвал количество вакцинированных педагогов

Более 92% работников учебных заведений в Украине уже полностью вакцинированы против коронавируса, сообщает Укринформ.

"По оперативной информации органов местного самоуправления, по состоянию на 21 января 2022 года две дозы прививки получили более 1 млн 116 тыс. работников учебных заведений, то есть более 92% от общего количества" , - написал в Телеграмме министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Самые высокие показатели – в Харьковской (97,5%), Полтавской (почти 97%), Днепропетровской (96,5%) и Луганской (96,3%) областях.

Среди работников школ, по данным Шкарлета, доля невакцинированных за неделю снизилась от 2,5% до 2,3%. Официально подтвержденные противопоказания обладают 1,3% работников заведений общего среднего образования.

Отстраненных работников школ на сегодняшний день - 0,3% (14 января было 0,6%). Больше всего – в Ровенской (281 человек), Киевской (144) и Волынской (136) областях.

На каникулах находятся 289 заведений общего среднего образования.

Глава Минобразования также напомнил, что бустерную дозу вакцины против COVID-19 может получить каждый, кто прошел полный цикл прививки более 6 месяцев назад.