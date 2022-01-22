ЕС готов усилить партнерство с Украиной в сфере энергетики
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики, сообщает ТСН.
Об этом она написала в сервисе микроблогов Twitter.
"Поговорила с президентом Зеленским. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в соцсети.