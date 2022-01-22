Курс валют НБУ на 22 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 22 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 21 января, остается стабильным на уровне 28.32 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 22 января 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 32.11 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 22 января 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.70 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 22 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 38.55 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 22 января 2022 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 30.93 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 22 января 2022 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 22 января 2022 года.