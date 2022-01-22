Швейцария отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Власти Швейцарии решили смягчить условия въезда в страну с 22 января 2022 года, отменив для полностью вакцинированных от коронавируса туристов обязательные ПЦР-тесты по прибытию в страну, сообщает УНИАН.

Это же правило распространится и на туристов, которые предоставят справку о выздоровлении от коронавируса, пишут западные СМИ ссылаясь на решение правительства Швейцарии.

Остальным путешественникам, в частности, непривитым по-прежнему необходимо будет пройти тест по прибытию в Швейцарию. Впрочем, учитывая, что Швейцария впускает только вакцинированных туристов, новое 3G-правило распространяется на всех въезжающих в страну.

В то же время, судя по всему, требование сдавать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в Швейцарию или быстрый тест на антиген в течение 24 часов до прибытия сохранится.

Кроме того, власти страны смягчили правила заполнения специальной формы по прибытию – теперь ее будут требовать только от тех, кто прибывает в Швейцарию самолетами или автобусами дальнего следования.

Отмечается, что такие меры приняты в связи с нехваткой ПЦР-тестов в Швейцарии, наблюдающейся в последнее время. Поэтому власти решили ввести приоритетный порядок тестировния.

В то же время Швейцарская федерация туризма назвала изменение правил въезда "облегчением" для отрасли, поскольку стоимость тестов поставила альпийскую страну в невыгодное положение по сравнению с другими крупными центрами активного зимнего отдыха. Там уверены, что строгий режим въезда в настоящее время не имеет смысла, учитывая, что штамм коронавируса "Омикрон" встречается в Швейцарии гораздо чаще, чем в основных странах, откуда приезжают лыжные туристы.