Министр обороны Израиля заболел COVID-19

Министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины от COVID-19, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

В его офисе заявили, что Ганц будет работать из дома, где он находится на карантине, пишут израильские СМИ. Министр сможет продолжать работу, используя специальные системы, уже установленные в его доме в Рош-ха-Аине.

При этом отмечается, что чувствует себя Ганц хорошо. Это объясняется 4 дозами вакцины от коронавируса, которые получил министр.

"Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку" , - написал Ганц в Twitter.

Известно, что в четверг Ганц встречался с премьер-министром Нафтали Беннетом, начальником штаба ЦАХАЛ Авивом Кохави и другими высокопоставленными армейскими офицерами. Это, вероятно, приведет к тому, что все те, кто контактировал с министром обороны, также пройдут тестирование на COVID-19.