В ООН назвали пять угроз для всего мира в 2022 году

В 2022 году всему миру придется бороться с пятью основными угрозами. О них рассказал генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Основными угрозами, с которыми придется столкнуться всему миру, Гутерриш назвал COVID-19, финансовый кризис, климат, кибератаки и угрозу безопасности.

"Пандемия коронавируса, климатический кризис, состояние мировой финансовой системы, интернет-беззаконие и угрозы миру и безопасности - это самые большие вызовы, стоящие перед миром прямо сейчас" , - заявил Гутерриш на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, мир не может игнорировать эти проблемы и решать их нужно будет объединившись.