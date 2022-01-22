США хотят эвакуировать людей из посольства в Украине – CNN

Посольство США в Киеве попросило госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, сообщает Сегодня.

Представитель Госдепартамента сказал, что им "нечего сказать в настоящее время".

Он добавил:

"Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью".

Источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что США проинформировали Украину о том, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе".

Источник сообщил, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет "чрезмерная реакция".

Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство не будет комментировать частные обсуждения, добавив, что решения об иностранных сотрудниках основаны на одном критерии: безопасность и защищенность американцев.