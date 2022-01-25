Календарь праздников февраль 2022: что будем отмечать
Февраль – самый короткий месяц в году, в нем всего 28 дней. В високосный год – 29 дней. Дополнительных выходных в этом месяце не будет, но будет много интересных дат и праздников – Китайский Новый год, День Святого Валентина, Масленица и другие, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
В феврале 2022 года нас ждет 20 рабочих и 8 выходных дней. Отдыхать украинцы будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 февраля.
Календарь праздников на февраль 2022
1 февраля - Китайский Новый год
1 февраля - День безопасного интернета
1 февраля – Всемирный день хиджаба
2 февраля - День сурка
3 февраля – Всемирный день свободной любви
3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
6 февраля - Международный день бармена
9 февраля - Международный день стоматолога
11 февраля - Всемирный день больного
12 февраля – Международный день науки и гуманизма
13 февраля – Всемирный день радио
13 февраля – Международный день презерватива
14 февраля - День Святого Валентина
14 февраля - День компьютерщика
15 февраля - Международный день онкобольного ребенка
15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
15 февраля - Сретение Господне
15 февраля – Международный день операционных медсестер
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
17 февраля – Всемирный день управления информацией
19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
21 февраля - Международный день родного языка
21 февраля – Всемирный день экскурсовода
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
27 февраля – Международный день полярного белого медведя
27 февраля – Всемирный день неправительственных организаций
28 февраля – Начало Масленицы.