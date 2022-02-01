Календарь праздников на февраль 2022: что будем отмечать

Февраль – самый короткий месяц в году, в нем всего 28 дней. В високосный год – 29 дней. Дополнительных выходных в этом месяце не будет, но будет много интересных дат и праздников – Китайский Новый год, День Святого Валентина, Масленица и другие, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

В феврале 2022 года нас ждет 20 рабочих и 8 выходных дней. Отдыхать украинцы будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 февраля.

Календарь праздников на февраль 2022

1 февраля - Китайский Новый год

1 февраля - День безопасного интернета

1 февраля – Всемирный день хиджаба

2 февраля - День сурка

3 февраля – Всемирный день свободной любви

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - Всемирный день больного

12 февраля – Международный день науки и гуманизма

13 февраля – Всемирный день радио

13 февраля – Международный день презерватива

14 февраля - День Святого Валентина

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка

15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств

15 февраля - Сретение Господне

15 февраля – Международный день операционных медсестер

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

17 февраля – Всемирный день управления информацией

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

21 февраля – Всемирный день экскурсовода

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

27 февраля – Международный день полярного белого медведя

27 февраля – Всемирный день неправительственных организаций

28 февраля – Начало Масленицы.