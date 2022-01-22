Дом звездного футболиста "Манчестер Юнайтед" ограбили

Грабители ворвались в дом 27-летнего шведского защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, пока тот был вместе с командой на гостевом матче против "Брентфорда", сообщает УНИАН.

Жена Майя и двое маленьких детей в этот момент как раз были дома.

"Нам с детьми пришлось закрыться и спрятаться в комнате. У нас все в порядке, учитывая данные обстоятельства, но, очевидно, это был очень травмирующий и страшный момент как для меня, так и для моих маленьких детей. Мы находимся в Швеции" , - сказала жена Линделефа.

"Манчестер Юнайтед" подтвердил факт взлома дома игрока, а также заверил, что оказывает семье Линделефа полную поддержку.

Главный тренер команды Ральф Рангник освободил футболиста от тренировки и не включил в состав на ближайший матч чемпионата Англии против "Вест Хэма". Игра запланирована на 22 января.

За 21 сыгранный матч "Манчестер Юнайтед" набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.

Виктор Линделеф в нынешнем сезоне сыграл 21 матча во всех турнирах за "МЮ", отметившись двумя результативными передачами.

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