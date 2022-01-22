Дом звездного футболиста "Манчестер Юнайтед" ограбили
Грабители ворвались в дом 27-летнего шведского защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, пока тот был вместе с командой на гостевом матче против "Брентфорда", сообщает УНИАН.
Жена Майя и двое маленьких детей в этот момент как раз были дома.
"Нам с детьми пришлось закрыться и спрятаться в комнате. У нас все в порядке, учитывая данные обстоятельства, но, очевидно, это был очень травмирующий и страшный момент как для меня, так и для моих маленьких детей. Мы находимся в Швеции", - сказала жена Линделефа.
"Манчестер Юнайтед" подтвердил факт взлома дома игрока, а также заверил, что оказывает семье Линделефа полную поддержку.
Главный тренер команды Ральф Рангник освободил футболиста от тренировки и не включил в состав на ближайший матч чемпионата Англии против "Вест Хэма". Игра запланирована на 22 января.
За 21 сыгранный матч "Манчестер Юнайтед" набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.
Виктор Линделеф в нынешнем сезоне сыграл 21 матча во всех турнирах за "МЮ", отметившись двумя результативными передачами.
Футболисты, ставшие жертвами ограбления
- Ограбление дома Линделефа - не первый случай за последнее время, когда футболист пострадал от действий злоумышленников.
- Так, недавно был избит и ограблен защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу, а из дома звезды "Ювентуса" вынесли коллекцию дорогих часов.
- Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера был ограблен вооруженным трансвеститом.
- Экс-футболист сборной Аргентины стал жертвой вооруженного ограбления - на его машину напали прямо на улице.
- А у хавбека "Интера" угнали автомобиль и "разгромили" виллу.