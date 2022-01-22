"Оранжевая" зона расширилась: уже 10 областей

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, за сутки зафиксировали более 22 тысяч новых заражений. На фоне ухудшения COVID-статистики регионы переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 22 января, в этой зоне находятся следующие области: