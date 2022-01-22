"Оранжевая" зона расширилась: уже 10 областей
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, за сутки зафиксировали более 22 тысяч новых заражений. На фоне ухудшения COVID-статистики регионы переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По состоянию на 22 января, в этой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций), эта область с 24 января переходит в "красную" зону;
- Ровенская, Сумская, Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - критическая динамика госпитализаций,
- Тернопольская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Хмельницкая - критический коэффициент выявления новых случаев.