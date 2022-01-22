Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к единству, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Дня Соборности Украины.

Он напомнил, что сегодня в Украине отмечают 103-ю годовщину со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в соборную Украину.

"Провозглашение Акта злуки – важная страница в летописи государства, и сейчас, за более чем столетие, мы понимаем, что соборность Украины – это не только про историю, это про наше настоящее и будущее" , - отметил глава государства.

По его словам, День Соборности Украины – национальный праздник и важная памятная дата.

"В этот день мы празднуем годовщину воплощения стремлений о единстве Украины, торжества оптимизма и веры. "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика" - эти строки из Универсала врезались в нашу генетическую память на века.

Просматривая хроники тех дней и перечитывая воспоминания людей, которые творили историю и которые на площади приветствовали это судьбоносное решение, чувствуешь дух времени, проникаешься особым настроением", - отметил Зеленский .

По его мнению, история Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, постичь причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос – почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался.

"Ответ очевиден – единство украинского народа. Это основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Это принципиальная ценность для нас. Украина – это мы" , - подчеркнул президент.

Он призвал граждан выполним свой долг перед будущими поколениями - сохранить Независимость и Соборность Украины.