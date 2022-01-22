Персональные данные, якобы похищенные из "Дії", выставили на продажу

21 января анонимный пользователь выставил на одном из онлайн-форумов на продажу персональные данные украинцев, якобы похищенные с портала "Дія", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Гильдия IT Специалистов".

Как сообщается на странице, вчера, 21 января, свежезарегистрированный пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivilian выставил объявления на продажу данных миллионов украинцев, утверждая на их происхождении с сайта diia.gov.ua.

Информацию, попавшую ему в руки, он оценил в $15 000.

В доказательство правдивости своих слов пользователь FreeCivilian выставил несколько пробных файлов разного размера. Кроме персональных данных людей в формате SQL-таблиц и загруженных файлов различных документов, которые пользователи загружали в приложение и на портал (паспорта и ID-карты, водительские удостоверения, паспорта для выезда за границу и т.п.) — они также содержат закрытую информацию государственного предприятия ", что подчиняется Минцифры, и все файлы структуры портала "Дія".

"Гильдия ИТ-специалистов" также заявила, что разработка портала "Дія" — "это совершенно непрофессиональный, демонстративно дилетантский подход к диджитализации, систематическое игнорирование вопросов безопасности личных данных пользователей может привести к совершенно сокрушительным последствиям, тем более — в условиях российско-украинской войны" .

Специалисты добавили, что у них "создается странное впечатление, что "Дію" производили на коленке, кое-как — не для того, чтобы вроде бы качественно "перевести все государственные услуги в онлайн".

Напомним, сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на пятницу, 14 января, сломали неизвестные. Злоумышленники на трех языках разместили угрозы и провокационные заявления.

Кроме того, хакерской атаке подверглись сайты Кабинета министров, Минагрополитики, Министерства иностранных дел и ряда других ведомств.

В СБУ говорят, что утечки персональных данных не было, контент сайтов не менялся.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя атаку хакера на правительственные сайты, заверил, что данные украинцев в безопасности.