Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в Украину

Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а Россия – это старая и важная страна, которая "нужна" Западу, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, отвечая на вопрос о позиции Германии по расширению НАТО на Восток.

По его словам, в Берлине считают, что суверенная страна, желающая вступить в НАТО, может стать членом Альянса, если она отвечает всем требованиям.

"Украина, конечно же, не может выполнить требования, потому что она оккупирована. По крайней мере, оккупирован Донбасс российской армией или теми, кого они называют ополченцами" , — сказал вицеадмирал Шенбах.

Также он отметил, что Грузия отвечает критериям вступления в НАТО, но ее членство в альянсе было бы глупо.

"Это не то же, что и с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них" , — сказал Шенбах.

Глава ВМС Германии подчеркнул, что "мы не можем и не должны давать России право голоса" по принятию новых членов в НАТО.

По его словам, Путин заинтересован не в том "чтобы иметь маленькую полоску украинской земли", его цель — расколоть Евросоюз и добиться уважения, "которого он требует и, вероятно, даже заслуживает".