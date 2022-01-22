ГарПок заплатил ДТЭКу 2,7 миллиарда по "зеленому тарифу"

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" уплатило компании олигарха Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ" 2,7 миллиарда по "зеленому тарифу", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил источник в парламенте.

Ранее в ГП заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова тогда требовали выплатить задолженность и готовились к возмещению ущерба в судах.

Ранее ГП "Гарантированный Покупатель" 15 ноября выплатило 16,3 млрд грн долгов перед зеленой генерацией, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК Рината Ахметова.

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупател" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадим Улида.

Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭК. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.

В министерстве энергетики заявляют о другой причине увольнения – эпизоде продажи в июле электроэнергии по низким ценам трейдерам Игоря Коломойского и Рината Ахметова, что могло нанести ущерб в 600 млн грн.

На ноябрь 2021 года общая сумма долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников превышала 25 млрд гривен.