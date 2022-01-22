Биткоин обвалился до полугодового минимума

Биткоин обвалился до полугодового минимума

Курс биткоина рухнул ниже 35 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, сообщает Лента.Ру.

Последний раз криптовалюта имела такие показатели полгода назад — данный минимум был зафиксирован в июле 2021 года. По состоянию на 12:12 по Киеву, криптовалюта торговалась на уровне 34 161 долларов. Биткоин в последнее время сильно зависит от колебаний акций технологических компаний, отмечают эксперты Bloomberg.

По состоянию на 15:51 биткоин немного стабилизировался и торговался на отметке 35 714 долларов.

Новости

analytics