Биткоин обвалился до полугодового минимума

Курс биткоина рухнул ниже 35 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, сообщает Лента.Ру.

Последний раз криптовалюта имела такие показатели полгода назад — данный минимум был зафиксирован в июле 2021 года. По состоянию на 12:12 по Киеву, криптовалюта торговалась на уровне 34 161 долларов. Биткоин в последнее время сильно зависит от колебаний акций технологических компаний, отмечают эксперты Bloomberg.

По состоянию на 15:51 биткоин немного стабилизировался и торговался на отметке 35 714 долларов.