Дуров раскритиковал предложение запретить криптовалюты в Росси

Программист-миллиардер считает, что такое решение приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики, сообщает Сегодня.

Дуров отмечает, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, ведь это затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства.

"Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса" , – считает Дуров.

Бизнесмен считает, что криптовалюты приходят на смену устаревшим финансовым системам второй половины XX века. Поэтому нужно не запрещать их развитие, а найти способ грамотно регулировать.

"Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.

Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка.