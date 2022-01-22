Land Rover Defender получит новую длиннобазную версию
Британская компания Jaguar Land Rover намерена расширить ассортимент моделей внедорожника Defender. Семейство пополнит самая крупная модификация 130, которая займет место флагмана, сообщает Обозреватель.
Патентные изображения новинки появились в соответствующем ведомстве Великобритании. Напомним, что в прежнем поколении у Land Rover Defender уже была аналогичная версия, но она преимущественно использовалась для создания специальных машин и модификаций.
В новой генерации вездехода модели 130 отведена совершенно иная роль. По замыслам создателей, новинка станет самой дорогой и престижной версией в семействе. Это позволит заполнить нишу между моделями Land Rover и Range Rover.
Интересно отметить, что новая модель 130 не будет отличаться от Defender 110 размерами колесной базы, как это было в прошлом поколении. Прибавка в габаритных размерах обеспечивается за счет увеличение заднего свеса. По данным Autocar, длина вездехода будет достигать 5,1 м, что на 342 мм больше чем у модели 110 и на 227 мм – чем у Mercedes-Benz G-Class.
Автомобиль получит три ряда сидений, что позволит разместить в салоне 8 человек. В соответствии с новым статусом, новинка будет иметь богатую базовую комплектацию и мощные силовые агрегаты. Также ожидается появление на базе модели 130 версии с кузовом пикап.