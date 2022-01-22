Нестареющая Мадонна эпатирует откровенным образом

Мадонна вполне может дать фору молодым коллегам – 63-летняя поп-дива по-прежнему устраивает эпатажные фотосессии, примеряет откровенные эксцентричные наряды, а ее образы с каждым разом становятся все раскрепощеннее, сообщает РБК-Украина.

В Instagram она показала очередную порцию снимков, сделанных в домашних интерьерах. Повседневный образ певицы оказался очень горячим и пикантным.

Мэдж принимает томные позы и заигрывает с камерой. На ней – красные кожаные "боксерские" шорты, которые она смело скомбинировала с чулками, на верх певица надела сетчатый лонгслив, совсем не скрывающий ее белье.

Свой раскрепощенный образ Мадонна довершила трендовым клетчатым двубортным пальто, кожаными черными ботильонами на массивной танкетке и гловелеттами с металлической молнией.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На днях Мадонна со свои молодым бойфрендом, 27-летним Ахламаликом Уильямсом сходила на свидание и поздний ужин в ресторан "Чикконе". Фото непублчного светского выхода в своем блоге поделилась сама звезда.

Она выбрала атласный фиолетовй костюм в пижамном стиле с трендовом леопардовым принотом, на верх набросила черное шерстяное пальто, а в качестве аксессуара отдала предпочтение кастомизированной сумка Hermes.