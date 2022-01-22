Аваков: вероятность полномасштабного вторжения РФ выше, чем в 2014 году

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину сейчас выше, чем это было в 2014 году, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".

"По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году" , — заявил экс-министр.

По словам Авакова, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тысяч военных.

Он также добавил, что из-за действий Беларуси, длина государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на тысячу километров.