Аваков: вероятность полномасштабного вторжения РФ выше, чем в 2014 году
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину сейчас выше, чем это было в 2014 году, сообщает Новое время.
Об этом он сказал во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".
"По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году", — заявил экс-министр.
По словам Авакова, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тысяч военных.
Он также добавил, что из-за действий Беларуси, длина государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на тысячу километров.