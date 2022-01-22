В WhatsApp появится синхронизация истории чатов на Android и iOS

Разработчики WhatsApp наконец приблизились к тому, что бы реализовать перенос истории чатов между устройствами на базе iOS и Android. Об этом свидетельствует исходный код бета-версии WhatsApp 22.2.74 для iOS.

Судя по тому, что исследователям удалось обнаружить в коде мессенджера, перенос истории чатов между устройствами на разных ОС станет нетривиальной задачей. Нужно, чтобы на обоих устройствах был установлен WhatsApp, после чего осуществить перенос можно с использованием кабеля или специально созданной приватной сети Wi-Fi.

Для сравнения, другие приложения для обмена сообщениями могут хранить и синхронизировать пользовательские данные с помощью Google Диска, iCloud или собственных серверов.

Источник изображения: wabetainfo

В данный момент существует лишь один способ переноса данных WhatsApp между устройствами на iOS и Android. Речь идёт о миграции с iPhone на смартфон Samsung Galaxy с использованием USB-кабеля и приложения Samsung SmartSwitch.