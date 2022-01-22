Россия отправила на военные учения в Беларусь истребители Су-35С

Минобороны России отправило на военные учения в Беларусь истребители Су-35С, сообщает УНИАН.

Как говорится в сообщении Минобороны РФ, "проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа".

На первом (до 9 февраля) будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение "Союзная решимость–2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.