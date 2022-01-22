Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23 января 2022 года советует в эти двадцать первые лунные сутки всем знакам Зодиака быть чистоплотнее и сдержаннее. За благородство человеку воздастся, а вот любое зло существенно ударит по карме, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

не бояться идти на жертвы ради цели;

заниматься творчеством;

развиваться;

строить планы и начинать новые дела;

ходить в храм;

гулять на природе и веселиться.

Сегодня нельзя:

впадать в крайности;

браться за дела, которые требуют немедленного решения;

лгать и поступать нечестно;

грустить.

Луна убывает в знаке Весы: хорошее настроение в этот день свидетельствует о правильности вашего пути, о соблюдении нужного баланса между духовным и материальным.

Овен

Сегодня Овну нужно вести себя уверенно (даже немного нагло), чтобы добиться успеха. Но для этого он сам сначала должен поверить в свои силы. Помните: без уверенности в своих действиях вам не добиться материального благополучия. Также многое зависит от отношений с коллегами и партнерами, поэтому старайтесь быть с ними особенно дружелюбными.

Гороскоп здоровья рекомендует Овну заняться зарядкой – но перенапрягаться не стоит.

Телец

Телец преисполнен энтузиазма – и это лучший его помощник в делах. А если дело застопорилось, то стоит поискать помощи у человека из другой сферы деятельности: его неординарный взгляд на порядок вещей подскажет решение проблемы.

Близкий человек может раздражать своим расточительством – но сейчас не время для скандалов. Спокойно обсудите, куда и на что идут деньги – и только потом решайте, как перераспределить денежные потоки.

И задумайтесь над отпуском, пока не подкосило переутомление.

Близнецы

Шутить и смеяться – вот лучший сценарий дня на сегодня. Только делать это нужно от души и искренне. Помочь с этим может любимый человек.

Гороскоп здоровья советует поберечь почки (особенно это касается сидения на холодных поверхностях) и заняться профилактикой хронических болезней: высока вероятность обострения.

Рак

Стоит больше молчать и ни в коем случае не смешивать личную жизнь с работой. В этом случае удача не покинет Рака на протяжении всего дня. Сболтнув лишнего, он рискует нажить себе неприятности надолго.

В рацион дня нужно ввести побольше свежих овощей – чтоб защитить себя от проблем с кишечником.

Лев

Кому-то из окружения понадобится ваша поддержка: его нужно просто выслушать и дать выплеснуть эмоции.

Если Лев примет чужие проблемы слишком близко к сердцу, то отвлечься и переключиться лучше всего поможет работа: можно составить чек-лист дел на понедельник, например. А отвлечься от проблем сегодня очень важно: именно от эмоционального состояния Льва зависит его здоровье, в том числе физическое.

Дева

Стоит четко определиться со сферой деятельности сегодня: либо заниматься личными делами, либо рабочими проектами – за двумя зайцами угнаться не получится. Стоит учитывать, что для Девы это один из последних дней, когда ее физические и умственные способности на пике: дальше пойдет спад, и на решение многих вопросов потребуется гораздо больше времени и усилий. Не стоит тратить такой день на мелочи и второстепенные задачи.

Чтобы расслабиться, гороскоп советует что-нибудь смастерить своими руками. А для укрепления семейных отношений – подарить эту поделку родному человеку.

Весы

Будьте более ответственным в делах и более дружелюбным – при общении с коллегами и друзьями. Это поможет довести проекты до победного конца. Чужих советов лучше не слушать – интуиция сейчас выступит более мудрым советчиком.

И контролируйте свои эмоции! Это залог душевного здоровья.

Скорпион

Сегодня Скорпиону противопоказаны поспешные и заумные решения. Материальную выгоду принесут самые простые решения, те, что пришли на ум первыми – просто не стоит спешить с их реализацией, а действовать вдумчиво и без спешки.

Будьте ласковее со своим партнером: он нуждается в том, даже если этого не показывает.

Стрелец

Смотрите на вещи более реалистично! Стрелец сегодня полон энтузиазма – как в работе, так и в отношениях. Но не стоит приписывать другим людям слова или намерения, которые те прямо и четко не озвучили. Если Стрельцу кажется, что кто-то готов броситься ему на помощь – это отнюдь не означает, что так оно и есть. Лучше заранее обговорить, совпадают ли ваши планы – иначе окажетесь посреди пути без всякой поддержки.

Сегодня полезно сделать массаж.

Козерог

Придется потрудиться, чтобы добиться желаемого: без усилий и упорства сегодня ничего не достичь. И не стоит полагаться на интуицию: сегодня у нее выходной.

В то же сегодня Козерогу противопоказано переутомление: это касается и работы, и просто физических упражнений. Сделайте легкую зарядку, выделите время на семью – такая передышка организму необходима.

Водолей

Не поддавайтесь чужому влиянию: сегодня Водолею не приходится полагаться на чужую доброту, каждый сам за себя. Особенно это касается любых деловых переговоров.

К просьбе любимого человека нужно отнестись с максимальной ответственностью и серьёзностью: помогите ему – для вашей половинки это действительно важно. И берегите нервы – и себе, и людям. Отложите любые выяснения отношений.

Рыбы

Сегодня отличный день для новых знакомств. И для романтических жестов: заводя новых друзей, не забывайте радовать приятными сюрпризами старых друзей и свою вторую половинку.

Разобраться с делами мешает рассеянность: Рыбы будут часто отвлекаться и откладывать в долгий ящик то, что доделать всё равно придется.