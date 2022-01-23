Renault и Geely создадут совместное предприятие

Французская Renault Group и китайский холдинг Zhejiang Geely подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках проекта будет создано совместное предприятие в Южной Корее на основе существующей компании Renault-Samsung Motors (RSM), сообщает Обозреватель.

Соглашение предполагает создание на основе Renault-Samsung Motors предприятия, которое будет заниматься разработкой и производством экономичных гибридных моделей (HEV) машин с традиционными ДВС для рынка Южной Кореи, а также на экспорт. Новые автомобили будут производиться на заводе RSM в Пусане, а производство стартует в 2024 году.

Это сотрудничество знаменует собой еще один шаг в усилиях двух автомобильных групп по производству моделей с низким уровнем выбросов, а также по расширению их присутствия на азиатских рынках гибридных машин. Партнерство также является частью программы Renault "Renaulution", направленной на обновление бренда RSM и его продуктового портфеля за счет использования передовых технологий, инженерных разработок и услуг, а также работы с сильными местными партнерами.

Новые продукты будут построены на компактной модульной архитектуре Geely Group (CMA), разработанную центром исследований и разработок Geely в Швеции, а также использовать преимущества передовых технологий гибридных силовых агрегатов Geely Group. Renault и RSM поделятся своим опытом в области дизайна и обслуживания клиентов, а также предоставят передовые технологии. Первоначально продукция нового СП будет ориентирована на внутренний рынок, но со временем автомобили начнут отправлять на экспорт в другие страны.

Для Renault привлечение китайского партнера позволит вдохнуть новую жизнь в RSM, рентабельность которой за последние годы заметно ухудшилась. Для Geely появление производственной базы в Южной Корее станет базой для дальнейшего выходя на очень важный рынок США, так как между двумя странами подписано соглашение о беспошлинной торговле.