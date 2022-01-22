На Донбассе с начала суток сохраняется режим прекращения огня
С начала текущих суток, 22 января, на Донбассе пророссийские боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), сообщает РБК-Украина.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В ООС уточнили, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по сдерживанию агрессии со стороны российских вооруженных формирований.
Напомним, в течение 21 января на Донбассе не зафиксированы обстрелы со стороны боевиков.
Отметим, Россия отправляет на Донбасс железнодорожным и автомобильным транспортом танки и другое вооружение для боевиков.