На Донбассе с начала суток сохраняется режим прекращения огня

С начала текущих суток, 22 января, на Донбассе пророссийские боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), сообщает РБК-Украина.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано" , - говорится в сообщении.

В ООС уточнили, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по сдерживанию агрессии со стороны российских вооруженных формирований.

Напомним, в течение 21 января на Донбассе не зафиксированы обстрелы со стороны боевиков.

Отметим, Россия отправляет на Донбасс железнодорожным и автомобильным транспортом танки и другое вооружение для боевиков.