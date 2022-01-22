Минобороны Германии отреагировало на слова главы ВМС о Крыме
В Минобороны Германии заявили, что скандальные слова главы немецких ВМС Кая-Ахима Шенбаха о Крыме и президенте России Владимире Путине не соответствуют официальной позиции ведомства, сообщает Лига.net.
Об этом представитель Министерства заявил в комментарии Bild.
Шенбах сделал ряд скандальных заявлений. В частности он сказал, что оккупированный Россией Крым "не вернется, и это факт", а Путин хочет "уважения", которое ему можно дать, чтобы РФ не сблизилась с Китаем.
"Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального Министерства обороны", – прокомментировал слова Шенбаха официальный представитель оборонного ведомства ФРГ.
Министерство иностранных дел Украины ранее раскритиковало заявления Шенбаха и потребовало от Германии публичного опровержения его слов.