Признание Россией "ЛДНР" будет очевидным выходом из "Минска" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией "ЛДНР" будет означать выход Москвы из минских соглашений, сообщает РБК-Украина.

Ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

"Признание "ДНР" и "ЛНР" Россией станет очевидным и полным выходом Москвы из минских договоренностей" , - Кулеба, комментируя предложение депутатов Коммунистической партии РФ.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко считает, что если РФ признает "ЛДНР", то последствия этого для Украины будут более опасными, чем аналогичные сценарии в Грузии.

Отметим, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сегодня не рассматривает возможность признания "ЛДНР".