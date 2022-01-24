МИД РФ возмутился из-за развития украинского языка в Украине

В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах, в частности в образовании, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Госдепартамент США 20 января опубликовал информационный бюллетень о российской дезинформации по Украине, в котором, среди прочего, обратил внимание на то, что в Крыму и ОРДЛО украинцы сталкиваются с подавлением их культуры и национальной идентичности, а также живут в условиях жестоких репрессий и страха.

При этом в США отмечают, что нет никаких достоверных данных о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные люди находятся под угрозой со стороны украинских властей.

В ответ на это официальная Москва заявила, что якобы ситуация с правами человека в Крыму, включая положение национальных меньшинств, "не просто улучшилась… а стала качественно иной". Кроме того, российский МИД в очередной раз возмутился поддержкой украинского языка в Украине и углядел в этом "чудовищные масштабы" нарушений и притеснение русскоязычных граждан.