Блинкен обсудил с главой МИД Канады войска РФ у границ Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли о наращивании Россией сил военных сил у границ Украины, сообщает УНИАН.

"Важная дискуссия с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли о неспровоцированном военном наращивании России на границах Украины. Мы остаемся преданными дипломатии, но готовы в координации с союзниками и партнерами по НАТО предпринять серьезные действия, учитывая дальнейшую российскую агрессию" , - написал госсекретарь США.

Риск вторжения России в Украину: что известно

В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.