Топ-12 исторических тайн, которые вряд ли когда-нибудь разгадают

Несмотря на годы исследований, существуют исторические тайны, до сих пор остающиеся неразгаданными. Однако отсутствие археологических свидетельств или расплывчатость доказательств только разжигают интерес общества к таким загадкам, сообщает Обозреватель.

Существовал ли настоящий король Артур

История короля Артура пересказывалась на протяжении тысячи лет. Мало кто не слышал о Камелоте, доблестных рыцарях круглого стола, загадочном волшебнике Мерлине и легендарном мече в камне – Экскалибур, которые являются неотъемлемыми частями сказок о мифическом правителе.

Однако даже отбросив все фантастические элементы, точно неизвестно, существовал ли такой король. Самые древние рассказы, относящиеся к IX веку, рассказывают об одном лидере. Однако довольно вероятно, что он не был королем, но возглавлял несколько битв против саксов, хотя точность этих записей спорна.

Есть несколько мест, которые связывают с королем Артуром. Одним из них является замок Тинтагель, от которого сейчас остались только развалины. Это место считается домом древнего правителя. Конечно же, проводились раскопки, но ученым так и не удалось доказать, что там жил король Артур или, что он вообще существовал.

Существование реального короля Артура подвергается сомнению многими учеными.

Кем был Джек-Потрошитель

В 1888 году появился убийца, держащий в ужасе весь Лондон. На его счету смерти не менее 5 женщин, которых он не просто убил, но и изуродовал их тела. Газеты прозвали его Джеком-Потрошителем.

Но на самом деле неизвестно, кем же был этот жестокий преступник. Загадкой остается и его настоящее имя. Прозвище журналисты взяли из одного из писем, которые вероятный убийца отправлял в полицию, словно насмехаясь над их попытками поймать его. Более того, даже точно неизвестно действительно ли убийца присылал эти письма или это был кто-то другой. Однако одно из писем было подписано именем Джек-Потрошитель и это название закрепилось за преступником.

Следует отметить, что убийцу так и не нашли, но на десятки человек падало подозрение. Ученые выдвигали многие теории, некоторые даже считали, что Потрошитель не был мужчиной. Писатель Джон Моррис в своей книге высказал мнение, что убийцей была женщина по имени Лиззи Уильямс – жена королевского врача Джона Уильямса. Именно его считали главным подозреваемым в ходе расследования, но многие эксперты по этой теме ставят под сомнение теорию о причастности жены врача. Поэтому за неимением свидетельств и материальных доказательств, вряд ли личность этого таинственного убийцы когда-либо будет раскрыта.

Есть теория, что Джеком-Потрошителем на самом деле была женщина.

Где находится гробница Клеопатры

Если верить древним летописям, правительница Египта Клеопатра VII и ее возлюбленный Марк Антоний были вместе похоронены в гробнице после их гибели в 30 году до н.э. Это место украшал "высокий памятник", а гробница была наполнена сокровищами из золота, изумрудов, серебряных украшений, жемчуга, изделий из слоновой кости и черного дерева.

Однако местонахождение этой гробницы до сих пор остается тайной для археологов. В 2010 году бывший министр древностей Египта Захи Хавасс организовал раскопки в окрестностях Александрии. Там располагается ряд захоронений, которые датируются примерно эпохой правления Клеопатры.

Несмотря на интригующие находки исследователей, места захоронения легендарной правительницы среди них не было. Некоторые ученые вообще заявили, что даже если гробница Клеопатры и сохранилась, она может быть настолько повреждена и разграблена, что вряд ли будет опознана.

Расположение гробницы Клеопатры и Марка Антония до сих пор остается загадкой.

Кто убил Джона Кеннеди

Громкое убийство президента США, пожалуй, является величайшей тайной в истории Америки. Как известно, 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит, когда ехал по городу вместе с женой. Главным подозреваемым считался Ли Харви Освальд. Однако он не смог предстать перед судом, поскольку, когда полиция должна была перевезти его в безопасное место на время расследования, его смертельно ранил владелец ночного клуба Джек Руби. Якобы мужчина таким образом хотел отомстить за убийство президента.

Есть версия, что Освальд и Джек были сообщниками, но расследование показало, что каждый действовал самостоятельно. Также следователи не нашли возможных подельников Освальда, поэтому считается, что он спланировал и совершил убийство самостоятельно. Однако все еще многие историки выдвигают альтернативные версии этого громкого преступления. Масла в огонь добавляет и тот факт, что возможный убийца Кеннеди некоторое время жил в СССР и был женат на россиянке по имени Марина, что также стало причиной нескольких теорий относительно причастности советской власти.

Тем не менее многие документы по этому убийству остаются засекреченными, а учитывая нехватку доказательств, вряд ли станут известны новые факты убийства президента США.

Ли Харви Освальд считался главным подозреваемым в убийстве Джона Кеннеди.

Действительно ли Цезарион был сыном Цезаря

Еще одна загадка, связанная с Египетской правительницей Клеопатрой. В 47 году до н.э. она родила сына, которого нарекла Цезарион. Владычица Египта утверждала, что он сын известного римского полководца и политика Юлия Цезаря.

Однако неизвестно, действительно ли Цезарь был отцом наследника египетского престола. Более того, римлянин никогда не признавал его своим отпрыском. Один из его близких друзей Гай Оппий даже отрицал возможное отцовство, о чем написал в одном из памфлетов.

В 30 году до н.э. Клеопатра совершила самоубийство, после поражения, которое потерпел ее любовник Марк Антоний от Октавиана. Вскоре после этого Цезарион также был убит. Поскольку никаких останков Цезаря или Цезариона не осталось или они до сих пор не найдены, то вряд ли ученые смогут определить, действительно ли легендарный полководец был отцом ребенка Клеопатры.

Цезарь так и не признал, что Цезарион был его отпрыском.

Существует ли денежная яма на острове Оук

Легенде о сокровищах на острове Оук, расположенном неподалеку от Новой Шотландии, в Канаде, уже более двух веков. Якобы там есть яма, наполненная сокровищами, которые оставил пиратский капитан Уильям Кидд. Рассказы привлекали на остров экспедиции стоимостью в миллионы долларов, но они оставались с пустыми руками.

Несмотря на то, что пиратское золото разыскивают более века, интерес к острову Оук не угасает. Всегда находятся ученые или авантюристы, не оставляющие надежд найти легендарное сокровище.

Пиратские сокровища острова Оук привлекали бесчисленные экспедиции.

Настоящие ли сокровища Медного свитка

Существует еще более древняя легенда о сокровищах, которая, возможно, никогда не будет разгадана. В 1952 году археологи нашли свитки Мертвого моря, среди которых один значительно отличался от других. Дело в том, что он был сделан из меди, а в нем были написаны не тексты, а список мест, где якобы спрятаны огромные сокровища из золота и серебра. Однако перечень настолько велик, что ученые сомневаются в существовании тайников.

Ученые отмечают, что свитку более 1900 лет, он был создан в ту эпоху, когда этот регион контролировался Римской империей. Это стало основой теории о том, что золото и серебро спрятали, чтобы не допустить его захвата завоевателями. Тем не менее, действительно ли существовало сокровище, где оно находится, было ли оно найдено и есть ли шансы его отыскать – на все эти вопросы вряд ли когда-нибудь будет найден ответ.

Медный свиток якобы указывает на расположение огромных сокровищ.

Судьба Ковчега Завета

Как отмечают историки, в 587 году до н.э. вавилонская армия, которую возглавлял царь Навуходоносор II, завоевала Иерусалим. Город был разграблен, а Первый храм, являвшийся сверхважным религиозным местом для еврейского народа, разрушен. Именно в нем размещался Ковчег Завета – священный сундук, в котором находились таблички с записанными 10 заповедями.

Дальнейшая судьба артефакта неизвестна. В древних источниках нет точных указаний, что с ним произошло после разграбления города. Некоторые историки считают, что он был перенесен в Вавилон, но другие склоняются к мнению, что он был спрятан до момента захвата города.

Есть также предположение, что он даже был уничтожен. Известно только одно – местонахождение ковчега остается тайной. Однако с ним связано много легенд, рассказывающих о его судьбе. Одна из них предполагает, что артефакт попал в Эфиопию, где он находится и сейчас. Другая легенда гласит, что он был мистически скрыт, а снова он появится только, когда придет мессия.

Есть легенда, что Ковчег Завета явит себя, когда придет мессия.

Когда родился и каким был Иисус

Несмотря на то, что многие христиане празднуют рождение Спасителя 25 декабря или 7 января, в зависимости от вероисповедания, вполне вероятно, что в действительности дата его рождения другая.

В пользу этого утверждения говорит то, что дата 25 декабря, возможно, была избрана потому, что она близка к Сатурналии – древнему римскому празднику, посвященному богу Сатурну. К тому же даже самые древние записи, говорящие о том, что днем рождения Иисуса является 25 декабря, датируются только IV веком. То есть, когда с его рождения прошло более 300 лет.

Отсутствие сохранившихся текстов об Иисусе I века оставляет также многие другие вопросы. Доподлинно неизвестно, действительно ли он был плотником, имел ли собственную семью и каков был его жизненный путь.

Археологи продолжают исследовать Назарет – родной город христианского мессии, что дает более широкое представление об окружающих его людях и быте. Даже был найден дом датированный I веком, где якобы мог жить Иисус. Хотя раскопки дают все большее понимание жизни в те времена, но вряд ли ученые смогут узнать каким на самом деле был Иисус.

Доподлинно неизвестно, как выглядел Иисус и подробности его жизни.

Существовали ли вавилонские Висячие сады

Древние письменные упоминания описывают впечатляющие сады, которые размещались в древнем Вавилоне. Писатели были настолько поражены увиденным, что называли их "чудом света". Как отмечает Филон Византийский около 250 г. до н.э., в Висячих садах "растения культивировались на высоте над уровнем земли, а корни деревьев были встроены в верхней террасе, а не в землю".

Археологи уже давно проводят раскопки Вавилона, но до сих пор не были найдены остатки легендарных садов, которые соответствовали бы древним описаниям. Конечно же, это вызвало у ученых логичный вопрос: существовали ли они вообще?

Однако в 2013 году Стефани Делли, исследовательница из Оксфордского университета, в своей книге высказала предположение, что, возможно, сады находились не в Вавилоне, а в Ниневии, который тоже был большим городом в ту эпоху. Однако оба города пережили столько войн и разграблений, что кажется маловероятным найти доказательства существования одного из Чудес света.

Вавилонские Висячие сады считают одним из 7 Древних чудес света.

Существует ли Атлантида

В IV век до н.э. греческий философ Платон записал историю о мифическом острове или континенте – Атлантида. Якобы эта земля располагалась в Атлантическом океане, а цивилизация, населявшая ее, была чрезвычайно могущественной. Они завоевали большую часть Европы и Африки в древние времена. История заканчивается тем, что афиняне нанесли удар по Атлантиде во время войны, что привело к исчезновению этой мистической земли в морской бездне.

Конечно же большинство ученых не считают этот рассказ полностью правдивым, но допускают, что он мог быть частично написан на основе реальных событий. Прообразом атлантийцев могла стать минойская цивилизация, которая была чрезвычайно развита для тех времен и базировалась на острове Крит.

В пользу этой теории может свидетельствовать то, что их поселения сильно пострадали при извержении греческого вулкана Тера. К тому же, археологи нашли доказательства того, что их цивилизация была покорена микенцами из материковой Греции. Но действительно ли существовавшая Атлантида, вряд ли когда-нибудь станет известно.

По легендам, Атлантида была поглощена океанской бездной.

Где находится С﻿вятой Грааль

Чаша, из которой Иисус пил во время последнего ужина со своими учениками перед распятием, так и не была найдена. На самом деле, интерес к этому артефакту возник только во времена Средневековья. Именно легенды о короле Артуре и искавших Грааль рыцарях спровоцировали такой интерес к теме.

Не было серьезных научных попыток найти Грааль, но рассказы о нем продолжают пользоваться спросом в художественной литературе и кино. Однако, учитывая отсутствие надежных доказательств, вряд ли когда-нибудь будет точно известно, существовал ли он.