Курс валют НБУ на 23 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 23 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 22 января, не изменился и остается на уровне 28.32 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 23 января 2022 года.
Курс евро остается стабильным на уровне 32.11 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 23 января 2022 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.70 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 23 января 2022 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 38.55 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 23 января 2022 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 30.93 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 23 января 2022 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 23 января 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.323600
|EUR
|Евро
|32.114700
|RUB
|Рубль
|0.369590
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.552700
|CHF
|Швейцарский франк
|30.926000
|PLN
|Польский злотый
|7.101100