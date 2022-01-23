Курс валют НБУ на 23 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 23 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 22 января, не изменился и остается на уровне 28.32 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 23 января 2022 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 32.11 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 23 января 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.70 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 23 января 2022 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 38.55 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 23 января 2022 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 30.93 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 23 января 2022 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 23 января 2022 года.