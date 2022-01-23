Дорофеева сменила имидж и произвела фурор на "Голос страны"

Накануне старта шоу "Голос страны" 23 января в столичном ресторане на территории НСК "Олимпийский" состоялась презентация проекта. Ведущим мероприятия стал Юрий Горбунов, а звездные наставники и участники шоу зажигали сцену своими выступлениями, сообщает УНИАН.

Во время презентации нового сезона "Голоса страны" звездная тренер Надя Дорофеева предстала с обновленной прической - она поразила всех, появившись с челкой.

Дорофеева - звездный тренер "Голоса страны" / фото 1+1

Дорофеева - звездный тренер "Голоса страны" / фото instagram.com/goloskrainy_official

На мероприятии тренер-победительница прошлого сезона Дорофеева эмоционально представила гостям свой хит "Почему".

"Я помню прошлый год, когда я ехала на первый съемочный день "Голоса страны", я так волновалась, потому что для меня это был настоящий вызов. Хочу сделать комплимент Оле Поляковой, она держится очень круто, и всех заряжает своей энергетикой. Мы иногда спорим с ней в проекте из-за ребят, и даже немного поссорились с Потапом из-за этого, но это еще больше разжигает дружескую конкуренцию между нами" , - сказала артистка.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали Потап, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Оля Полякова. Ведущие проекта - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Главным призом за победу в шоу этого сезона традиционно станет квартира в Киеве. Также победитель получит еще один суперприз, важный для каждого артиста. Что именно, зрители узнают в первом выпуске проекта.