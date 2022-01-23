Супертяжеловес Захожий защитил пояс WBC Francophone

28-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге и защитил свой пояс, сообщает УНИАН.

В немецком Карлсруэ Захожий нокаутировал чеха Павла Соура (14-7, 7 КО).

Поединок завершился победой Захожего во втором раунде. Украинец выиграл техническим нокаутом - рефери остановил бой после того, как Соур упал на спину.

Благодаря этой победе Захожий защитил пояс WBC Francophone.

Heavyweight Sascha Zakhozhyi (16-0, 12 KO’s) scores a knockdown in the 2nd & two more in the 3rd forcing a TKO-3 stoppage victory over Pavel Sour (14-7) in Karlsruhe, Germany pic.twitter.com/7TI6BzB0F7 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 22, 2022

Александр Захожий: карьера и достижения