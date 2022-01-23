Супертяжеловес Захожий защитил пояс WBC Francophone
28-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге и защитил свой пояс, сообщает УНИАН.
В немецком Карлсруэ Захожий нокаутировал чеха Павла Соура (14-7, 7 КО).
Поединок завершился победой Захожего во втором раунде. Украинец выиграл техническим нокаутом - рефери остановил бой после того, как Соур упал на спину.
Благодаря этой победе Захожий защитил пояс WBC Francophone.
Александр Захожий: карьера и достижения
- Захожий начинал свою карьеру в спорте в боевых искусствах и рукопашном бою. Он является многократным чемпионом мира и Европы по боевым искусствам.
- С 2016 года украинец решил сосредоточиться на боксе, и в 2017-м подписал свой первый профессиональный контракт с немецкой компанией Facher Sport Management. Он живет и тренируется в Карлсруэ.
- На профи-ринге Захожий дебютировал в июне 2017 года. С тех пор он провел 16 боев, во всех одержал победы и 12 раз нокаутировал оппонентов.