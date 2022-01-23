Украинец Карен Чухаджян завоевал титул IBF
В рамках вечера бокса в немецком Карлсруэ 25-летний украинец Карен Чухаджян победил оппонента из Великобритании Райана Мартина, сообщает УНИАН.
Чухаджян одержал досрочную победу техническим нокаутом в восьмом раунде.
Это был поединок за титул IBF Inter-Continental в полусреднем весе.
Для Карена это 20-я победа при одном поражении на профи-ринге. Британец Мартин, у которого 14 побед, проиграл третий раз в своей карьере.
В прошлом году Чухаджян побил россиянина на территории соперника.