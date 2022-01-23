В МИД РФ призвали Британию прекратить провокационную деятельность
В МИД РФ назвали дезинформацией и провокационной деятельностью заявление Лондона о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера, сообщает Интерфакс-Украина.
"Распространенная МИД Британии дезинформация - ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", - заявили в МИД России.
"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - отметили на Смоленской площади.
МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти в Украине позитивно относящихся к Москве руководителей.