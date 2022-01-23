Почти 40 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 в субботу
За сутки 22 января в Украине 38 861 человек вакцинирован против COVID-19, сообщает Деловая столица.
Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.
В частности, среди них:
- первую дозу получили 14 639 человек,
- вторую дозу – 13 656 человек,
- дополнительную дозу получили 332 человека,
- бустерную дозу – 10 234 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 155 836 человек,
- получили две дозы – 14 457 249 человек,
- получили дополнительную дозу – 13 021 человек,
- бустерную дозу – 203 445 человек.
В общей сложности проведено 29 829 551 прививка.