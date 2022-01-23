Почти 40 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 в субботу

За сутки 22 января в Украине 38 861 человек вакцинирован против COVID-19, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.

В частности, среди них:

первую дозу получили 14 639 человек,

вторую дозу – 13 656 человек,

дополнительную дозу получили 332 человека,

бустерную дозу – 10 234 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них:

получили первую дозу – 15 155 836 человек,

получили две дозы – 14 457 249 человек,

получили дополнительную дозу – 13 021 человек,

бустерную дозу – 203 445 человек.

В общей сложности проведено 29 829 551 прививка.