Почти 40 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 в субботу

Почти 40 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 в субботу

За сутки 22 января в Украине 38 861 человек вакцинирован против COVID-19, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.

В частности, среди них:

  • первую дозу получили 14 639 человек,
  • вторую дозу – 13 656 человек,
  • дополнительную дозу получили 332 человека,
  • бустерную дозу – 10 234 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них:

  • получили первую дозу – 15 155 836 человек,
  • получили две дозы – 14 457 249 человек,
  • получили дополнительную дозу – 13 021 человек,
  • бустерную дозу – 203 445 человек.

В общей сложности проведено 29 829 551 прививка.

Новости

analytics