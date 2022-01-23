Зачем в автомобиле прогревать амортизаторы в мороз

Пока между водителями продолжаются бесконечные дискуссии на тему "греть или не греть двигатель", мало кому приходит в голову, что в мороз предварительный прогрев нужен и другим системам. Между тем есть узлы, для которых это вопрос жизни или смерти, сообщает 24 Канал.

В лучшем случае, опытные водители могут вспомнить, что помимо двигателя, в морозы нужно прогревать также автоматическую коробку передач – и многие действительно это делают. Но есть у автомобиля еще один узел, которому очень неполезно работать в замороженном состоянии – это амортизаторы подвески.

Амортизатор – узел, которому незаслуженно уделяют мало внимания. Ведь он влияет не только на комфорт, но и на безопасность движения

Вообще амортизаторов четыре, они установлены возле каждого колеса и необходимы для того, чтобы удерживать машину от нежалательных колебаний на неровностях и в поворотах. Ведь пружины подвески колес, которые смягчают толчки, могут раскачивать кузов вверх-вниз довольно долго, и именно амортизаторы, как демпферы, успокаивают эти “качели”. Это нужно не только для комфорта пассажиров, но и для того чтобы колеса держались за дорогу, эффективно тормозили и направляли машину в поворотах.

Конструкция типичного амортизатора несложна, но чрезмерная вязкость рабочей жидкости в мороз сокращает его ресурс.

Амортизатор устроен просто. Он представляет собой цилиндр с рабочей жидкостью, в котором при каждом движении колеса вверх-вниз ходит поршень. Чтобы жидкость не затормаживала поршень совсем, в нем есть клапаны с маленькими отверстиями.

Так вот, когда на дворе мороз, рабочая жидкость амортизатора делается густой и плохо проходит через клапаны. Поэтому клапан может банально сломаться и амортизатор или частично потеряет свою эффективность, или откажет вообще. То есть в отличие от непрогретого двигателя или АКП, которые в холодном виде просто ускоренно изнашиваются, замороженный амортизатор может сразу сломаться.

Кроме того, на морозе хуже работают резиновые уплотнения амортизатора – сальник, манжета поршня. Также густая на морозе жидкость хуже смазывает трущиеся пары, из-за чего амортизатор ускоренно изнашивается. Потому после долгой стоянки на морозе амортизаторы лучше прогреть.

Как прогреть амортизаторы

Специальные электрические устройства для подогрева демпфирующих элементов применяются только на арктической технике – и то в реальности электроподогрев там часто заменяют паяльной лампой. А на обычном семейном автомобиле при условии типичной континентальной зимы амортизаторам достаточно прогрева во время движения.

Первые 500 – 1000 метров (в зависимости от температуры) своего утреннего маршрута нужно проехать так, чтобы подвеска машины работала с минимальными ходами колес;

Избегайте резких ускорений и торможений, при которых машина приседает на задние или передние колеса;

Повороты проходите так, чтобы машина не кренилась;

На холодных амортизаторах старайтесь избегать участков с неровностями. Если это невозможно, двигайтесь по таким участкам максимально медленно.

Кстати, таким образом вы убережете от преждевременного износа не только амортизаторы, но и другие компоненты подвески. В частности, шарниры ходовой части – сайлентблоки и втулки рычагов, втулки стабилизаторов. Как известно, резина на морозе теряет упругость и детали из нее под нагрузкой получают микротрещины, которые со временем приводят к разрушению детали. Работа резиновых деталей под небольшими нагрузками позволяет им нагреться за счет внутреннего трения.

Запотевание корпуса из-за утраты герметичности – первый видимый признак скорого отказа амортизатора

Почему не делают морозостойкие амортизаторы

В принципе, можно сконструировать амортизаторы, для которых полноценная работа "в холодную" не представляет большой проблемы. В свое время журналистам "Авто24" приходилось видеть лаборатории в конструкторском бюро одного из известнейших производителей амортизаторов. Среди многочисленных испытаний на особом месте были климатические тесты.

Будущие серийные амортизаторы тестируют на ресурс в морозильных камерах в течение определенного времени, причем чем более уважаемый автомобильный бренд заказал себе амортизатор – тем ниже температура в морозилке и тем продолжительнее тест. Соответственно, перед тем конструкторы принимают специальные меры по “морозостойкости”: используют особую резину и сталь, подбирают рабочую жидкость, которая имеет стабильные характеристики при низких температурах.

Качественные амортизаторы стоят недешево, но при правильной эксплуатации они служат довольно долго: порядка 50 – 100 тыс. км

Рекомендация:

В мороз испытывают дополнительные трудности не только амортизаторы. Поэтому, когда температура за окном ниже -15°C, первый километр после выезда из дома (с парковки) лучше двигаться на небольшой скорости и на небольших оборотах двигателя. Так же как и в случае с ходовой частью, это поможет прогреть двигатель и трансмиссию в щадящем режиме и уберечь их от чрезмерного износа, а то и от поломки.