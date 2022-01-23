Пышный мраморный кекс "Зебра": выпечка к чаю на скорую руку
Мраморный пирог – это не только вкусная, но и очень красивая выпечка в разрезе. Все потому, что кекс готовят на основе коричневого и белого теста, благодаря чему он имеет полосатую окраску. Из-за этого он получил еще одно свое название – " Зебра ", сообщает Обозреватель.
С первого раза не все могут похвастаться удачным результатом. Ведь тесто в процессе выпечки смешивается между собой и получается обычный шоколадный пирог. Поэтому здесь очень важно соблюдать пропорции.
Рецепт мраморного пирога опубликован в кулинарном блоге nastiny_recepti в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- яйца – 3 шт
- сахар – 150 г
- масло – 125 г
- молоко – 120 мл
- крахмал – 1 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- какао – 3 ст. л. + 3 ст. л. молока
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром в состояние белой пены.
2. Налить молоко и растительное масло. Перемешать.
3. Насыпать муку, крахмал и разрыхлитель.
4. Разделить тесто на 2 части. Одну из них смешать с какао и молоком.
5. Форму смазать растительным маслом. Выложить тесто в шахматном порядке с помощью ложки.
6. Сделать зверю узор с помощью шпажки.
7. Выпекать при температуре 1180 градусов 50 минут.