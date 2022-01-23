Пышный мраморный кекс "Зебра": выпечка к чаю на скорую руку

Мраморный пирог – это не только вкусная, но и очень красивая выпечка в разрезе. Все потому, что кекс готовят на основе коричневого и белого теста, благодаря чему он имеет полосатую окраску. Из-за этого он получил еще одно свое название – " Зебра ", сообщает Обозреватель.

С первого раза не все могут похвастаться удачным результатом. Ведь тесто в процессе выпечки смешивается между собой и получается обычный шоколадный пирог. Поэтому здесь очень важно соблюдать пропорции.

Рецепт мраморного пирога опубликован в кулинарном блоге nastiny_recepti в Instagram.

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • яйца – 3 шт
  • сахар – 150 г
  • масло – 125 г
  • молоко – 120 мл
  • крахмал – 1 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • какао – 3 ст. л. + 3 ст. л. молока

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром в состояние белой пены.

2. Налить молоко и растительное масло. Перемешать.

3. Насыпать муку, крахмал и разрыхлитель.

4. Разделить тесто на 2 части. Одну из них смешать с какао и молоком.

5. Форму смазать растительным маслом. Выложить тесто в шахматном порядке с помощью ложки.

6. Сделать зверю узор с помощью шпажки.

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7. Выпекать при температуре 1180 градусов 50 минут.

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