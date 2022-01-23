В Карпатах заблудились туристы: поиски продолжаются

В Украинских Карпатах в субботу, 22 января, заблудились четверо туристов. Они исчезли в районе горы Гимба (1491 метр), где наблюдался десятиградусный мороз, сообщает Обозреватель.

Заблудившиеся вышли на связь в темное время суток, но на утру воскресенья о завершении поисков не сообщалось. О случае информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что четверо отдыхающих катались в горах на лыжах. Около 20:50 спасателям поступила информация, что знакомые не могут с ними связаться.

Уже в 21:15 сами туристы сообщили о своих координатах. Искать их спасатели отправились в сторону села Березники в Хустском районе Закарпатской области.

К поискам привлекли семерых спасателей и две единицы техники. В тот момент температура воздуха в указанном районе составляла около -10 °С. На утро 23 января не уточнялось, нашли ли туристов.

Спасатели же подчеркивают, что это не первый подобный случай за последние несколько дней. За сутки до этого они нашли двух туристов из столицы, которые тоже заблудились в районе Гимбы.