Правильный завтрак: почему это важно и что лучше выбрать

О необходимости утреннего приема пищи говорится постоянно. В чем же его польза и почему так важно начинать свой день с сытного, витаминного и полезного завтрака, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская, а также дала примеры, чем лучше всего завтракать.

Утренний завтрак полезен для похудения: с его помощью включаются все обменные процессы и активизируется метаболизм. Благодаря полноценном завтраку организм может нормально функционировать, не накапливая жир.

Качественный полезный ПП завтрак пробуждает организм и помогает ему зарядиться энергией на целый день. Вы забудете об усталости и сонливости.

Сытный пп-завтрак снижает вероятность вечерних "зажоров". Именно равномерное распределение приемов пищи в течение дня помогает сохранить стройную фигуру.

Если вы будете регулярно завтракать, вы сможете обезопасить себя от гастрита и язв. Помните, что длительные перерывы в еде провоцируют серьезные болезни ЖКТ. И вот несколько вариантов вкусных полезных завтраков: