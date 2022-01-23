Правильный завтрак: почему это важно и что лучше выбрать

Правильный завтрак: почему это важно и что лучше выбрать
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О необходимости утреннего приема пищи говорится постоянно. В чем же его польза и почему так важно начинать свой день с сытного, витаминного и полезного завтрака, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская, а также дала примеры, чем лучше всего завтракать.

Утренний завтрак полезен для похудения: с его помощью включаются все обменные процессы и активизируется метаболизм. Благодаря полноценном завтраку организм может нормально функционировать, не накапливая жир.

Качественный полезный ПП завтрак пробуждает организм и помогает ему зарядиться энергией на целый день. Вы забудете об усталости и сонливости.

Сытный пп-завтрак снижает вероятность вечерних "зажоров". Именно равномерное распределение приемов пищи в течение дня помогает сохранить стройную фигуру.

Если вы будете регулярно завтракать, вы сможете обезопасить себя от гастрита и язв. Помните, что длительные перерывы в еде провоцируют серьезные болезни ЖКТ. И вот несколько вариантов вкусных полезных завтраков:

  • Каша с фруктами/сухофруктами/орехами/медом
  • Ленивая овсянка в банке
  • Творожная запеканка или сырники
  • Фруктовый салат с орехами и йогуртом
  • Овсяноблин с различными начинками
  • Яичница или омлет
  • Натуральный йогурт с фруктами или сухофруктами
  • Творог + фрукты или ягоды (или мед / сухофрукты)
  • Бутерброды с цельнозерновым или ржаным хлебом
  • Яйца вкрутую + кусочек нежирного сыра
  • Цельнозерновые хлопья с молоком

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