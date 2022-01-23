Канада рассматривает возможность отправки стрелкового оружия в Украину – CBC

Канада рассматривает возможность отправки партии стрелкового оружия и военного снаряжения в Украину на фоне угрозы вторжения России, сообщает Европейская правда.

В пятницу, 21 января, когда канадский премьер Джастин Трюдо объявил о предложении кредита Украине в объеме до 120 млн канадских долларов, он также намекнул на дополнительную военную помощь Украине.

По данным источников телеканала CBC (Canadian Broadcasting Corporation), речь идет о поддержке, которая поможет в оснащении новых украинских Сил территориальной обороны.

По словам двух информированных источников, Канада рассматривает для отправки в Украину стрелковое оружие, а также защитные жилеты и очки. Эти предметы должны стать частью пакета как "летального, так и нелетального снаряжения".

Решение о пакете помощи еще не принято. Однако источники сообщили, что объявление ожидается после виртуального заседания канадского правительства на следующей неделе.

В то же время, пришлет ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой отрядов самообороны, пока неизвестно. Канада является крупнейшим западным поставщиком военных инструкторов по подготовке военных в Украине.