Дочь Меладзе рассказала о сложных отношениях с Брежневой

Восходящая звезда, певица Лия Меладзе рассказала об отношениях с отцом, продюсером Константином Меладзе и его супругой Верой Брежневой, сообщает УНИАН.

По словам девушки, с отцом она регулярно переписывается и созванивается по телефону. Когда он приезжает в Киев, то Лия практически каждый день приезжает к нему в гости.

"Иногда я остаюсь у него на выходных. Но бывает такое, что… У меня очень много дел, и я не успеваю к нему приезжать" , - говорит Лия.

А вот с Верой Брежневой у них отношения не сложились. Лия призналась, что совсем не общается с женой отца.

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой" , – добавила Лия .

Напомним, Лия Меладзе пришла на "слепые прослушивания" шоу "Голос страны-12".