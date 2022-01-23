В Pfizer предлагают делать ежегодную COVID-прививку вместо ревакцинаций

Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, как бороться с пандемией коронавируса. По его словам, ежегодная вакцинация может быть эффективней, чем повторные прививки, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

Он надеется, что прививки не будут делать каждые 4-5 месяцев. Бурла расчитывает, что будет вакцина, которую придется делать раз в год. По его мнению, такая схема вакцинации будет удобнее для людей.

"Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением" , - сказал главный исполнительный директор компании Pfizer.

Он уточнил, что компания Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с "Омикроном" и начать ее массовое производство уже в марте.