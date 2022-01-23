На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок для ремонта
22 января третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от сети до 24 января 2022 года для выполнения текущего ремонта, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Там отметили, что в работе находятся первый и второй энергоблоки. Их оборудование работает в заданном режиме.
В текущем отопительном сезоне Энергоатом впервые в истории несколько недель работал 14 энергоблоками из 15-ти. В конце января планировалось также подключить к энергосистеме пятнадцатый энергоблок – РАЭС-4.