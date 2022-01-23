Представители "Талибана" прибыли в Европу для переговоров

Делегация радикального исламистского движения "Талибан" ночью субботы, 22 января, прибыла в норвежскую столицу Осло на трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции, сообщает Deutsche Welle.

Этот визит станет первой встречей талибов с западными дипломатами в Европе после захвата власти в Афганистане в августе прошлого года. Делегация из 15 мужчин прибыла на самолете, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел талибского правительства Амир Хан Муттаки.

Темой переговоров станут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Делегаты до сих пор непризнанных ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

Ожидается, что "Талибан" также встретится с афганцами гражданского общества, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.

Несмотря на отсутствие международного признания, делегации "Талибана" уже посещали Россию, Иран, Катар, Пакистан, Китай и Туркменистан в попытках установить официальные отношения.

Западные страны отказываются признать власть талибов из-за опасений, что те повторят жестокость, которую они совершали, находясь у власти в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Однако международная помощь необходима миллионам простых афганцев, которые несут основную тяжесть нынешней ситуации.

В пятницу Европейский Союз возобновил "минимальное присутствие" в Афганистане, чтобы способствовать операции по оказанию гуманитарной помощи, сообщил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. Он также подчеркнул, что операцию "ни в коем случае нельзя рассматривать как признание" режима "Талибана".