Германия опровергла подготовку эвакуации семей дипломатов из Киева

Министерство иностранных дел Германии не принимает никаких мер по сокращению количества сотрудников посольства в Украине или вывозу членов их семей, сообщает Укринформ.

Таким образом в МИД Германии прокомментировали сообщения СМИ о якобы существующих планах эвакуации из посольства в Украине.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических представительств в Украине, а также тесно контактируем с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне. Федеральное министерство иностранных дел пока не принимает никаких мер по уменьшению количества сотрудников посольства или членов их семей" , - заявили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что МИД Германии "работает над планом эвакуации членов семей сотрудников посольства в Украине" - якобы в случае дальнейшего обострения ситуации их должны вывезти из страны.