В сети рассказали об истории львовских велосипедов (видео)

В последние годы в Украине активизировалось ретро движение. Наряду с различной автомобильной техникой большой интерес у коллекционеров и реставраторов вызывает продукция отечественных велозаводов из Харькова и Львова, сообщает Обозреватель.

Малоизвестные факты из истории Львовского велозавода, истории его продукции, а также развитии велосипедного дела в Украине рассказали реставраторы и коллекционеры. Подробное видео появилось на портале Oleg AC на странице в Facebook.