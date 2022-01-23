Ощадбанк может отказаться о продления карт переселенцам

Государственный Ощадбанк продлил до 31 марта 2022 года срок действия старых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска. Это может быть последнее продление, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко в интервью изданию "Донбасс. Реалии".

"Сегодня конечная дата - 31 марта 2022. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка" , - сказала она.

Она напомнила, что на протяжении последних двух лет с начала карантина Ощадбанк продлевал срок действия банковских карт.

"Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратится. То есть уже было два года, чтобы получить эти карточки. Последнее решение приняли из-за решения власти о продлении адаптивного карантина" , - добавила она.

По ее словам, только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ.

"В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам" , - сообщила она, отметив, что более 100 тысяч карточек продолжают ждать своих владельцев.

Напомним, ранее государственный Ощадбанк неоднократно продлевал срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц.

В Кабинете министров Украины ранее заявляли, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.