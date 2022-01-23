В России зафиксировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 23 января в России зафиксировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщает РБК-Украина.

Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшаентся. Там за прошедшие сутки было зарегистрировано 63 205 новых случаев. Умерли от болезни 679 человек.

Всего с начала пандемии скончались 326 112 человек. А общее количество больных достигло показателя 11 108 191. Выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 пациентов выписаны из больниц в течение последних суток.

Новый штамм "Омикрон" зафиксирован в 64 из 85 регионов России. На сегодняшний день в стране доминирует вариант "Дельта".

Напомним, в Украине за субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (22 473 положительных тестов).